ألف روفيا مالديفية إلى كيات ميانماري

تحويل MVR إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mvr
136,507 mmk

1.00000 MVR = 136.50700 MMK

Mid-market exchange rate at 20:56
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أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Myanma Kyat
1 MVR136.50700 MMK
5 MVR682.53500 MMK
10 MVR1365.07000 MMK
20 MVR2730.14000 MMK
50 MVR6825.35000 MMK
100 MVR13650.70000 MMK
250 MVR34126.75000 MMK
500 MVR68253.50000 MMK
1000 MVR136507.00000 MMK
2000 MVR273014.00000 MMK
5000 MVR682535.00000 MMK
10000 MVR1365070.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / روفيا جزر المالديف
1 MMK0.00733 MVR
5 MMK0.03663 MVR
10 MMK0.07326 MVR
20 MMK0.14651 MVR
50 MMK0.36628 MVR
100 MMK0.73256 MVR
250 MMK1.83141 MVR
500 MMK3.66281 MVR
1000 MMK7.32563 MVR
2000 MMK14.65126 MVR
5000 MMK36.62815 MVR
10000 MMK73.25630 MVR