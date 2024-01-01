1 тысяча мальдивских руфий в мьянманские кьяты
Сконвертируйте MVR в MMK по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MVR в MMK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|138,3100
|139,4000
|Низкий
|136,2630
|136,2630
|В среднем
|137,6268
|137,3787
|Изменить
|1.44%
|0.08%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MVR к MMK
За последние 30 дней максимальный курс MVR к MMK составил 138,3100, а минимальный — 136,2630. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 137,6268. Изменение курса MVR к MMK в процентном соотношении составило 1.44.
За последние 90 дней максимальный курс MVR к MMK составил 139,4000, а минимальный — 136,2630. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 137,3787. Изменение курса MVR к MMK в процентном соотношении составило 0.08.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в мьянманские кьяты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и MMK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в MMK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Мальдивская руфия / Мьянманский кьят
|1 MVR
|138,21900 MMK
|5 MVR
|691,09500 MMK
|10 MVR
|1 382,19000 MMK
|20 MVR
|2 764,38000 MMK
|50 MVR
|6 910,95000 MMK
|100 MVR
|13 821,90000 MMK
|250 MVR
|34 554,75000 MMK
|500 MVR
|69 109,50000 MMK
|1000 MVR
|138 219,00000 MMK
|2000 MVR
|276 438,00000 MMK
|5000 MVR
|691 095,00000 MMK
|10000 MVR
|1 382 190,00000 MMK