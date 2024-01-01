1 мальдивская руфия в мьянманские кьяты

Сконвертируйте MVR в MMK по реальному обменному курсу

1 mvr
138,22 mmk

MVR1,000 MVR = K138,2 MMK

Среднерыночный курс в 19:58
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1 MVR в MMKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий138,3100139,4000
Низкий136,2630136,2630
В среднем137,6268137,3787
Изменить1.44%0.08%
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Соотношение 1 MVR к MMK

За последние 30 дней максимальный курс MVR к MMK составил 138,3100, а минимальный — 136,2630. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 137,6268. Изменение курса MVR к MMK в процентном соотношении составило 1.44.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к MMK составил 139,4000, а минимальный — 136,2630. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 137,3787. Изменение курса MVR к MMK в процентном соотношении составило 0.08.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в мьянманские кьяты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и MMK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в MMK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивская руфия

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MVR в ZAR

MVR в EUR

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MVR в CAD

MVR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Мьянманский кьят
1 MVR138,21900 MMK
5 MVR691,09500 MMK
10 MVR1 382,19000 MMK
20 MVR2 764,38000 MMK
50 MVR6 910,95000 MMK
100 MVR13 821,90000 MMK
250 MVR34 554,75000 MMK
500 MVR69 109,50000 MMK
1000 MVR138 219,00000 MMK
2000 MVR276 438,00000 MMK
5000 MVR691 095,00000 MMK
10000 MVR1 382 190,00000 MMK
Обменные курсы Мьянманский кьят / Мальдивская руфия
1 MMK0,00723 MVR
5 MMK0,03617 MVR
10 MMK0,07235 MVR
20 MMK0,14470 MVR
50 MMK0,36174 MVR
100 MMK0,72349 MVR
250 MMK1,80872 MVR
500 MMK3,61744 MVR
1000 MMK7,23488 MVR
2000 MMK14,46976 MVR
5000 MMK36,17440 MVR
10000 MMK72,34880 MVR