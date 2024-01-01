10 روفيا مالديفية إلى سيدي غاني

تحويل MVR إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

10 mvr
8.09 ghs

1.00000 MVR = 0.80879 GHS

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Ghanaian Cedi
1 MVR0.80879 GHS
5 MVR4.04393 GHS
10 MVR8.08786 GHS
20 MVR16.17572 GHS
50 MVR40.43930 GHS
100 MVR80.87860 GHS
250 MVR202.19650 GHS
500 MVR404.39300 GHS
1000 MVR808.78600 GHS
2000 MVR1617.57200 GHS
5000 MVR4043.93000 GHS
10000 MVR8087.86000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / روفيا جزر المالديف
1 GHS1.23642 MVR
5 GHS6.18210 MVR
10 GHS12.36420 MVR
20 GHS24.72840 MVR
50 GHS61.82100 MVR
100 GHS123.64200 MVR
250 GHS309.10500 MVR
500 GHS618.21000 MVR
1000 GHS1236.42000 MVR
2000 GHS2472.84000 MVR
5000 GHS6182.10000 MVR
10000 GHS12364.20000 MVR