ألف سيدي غاني إلى روفيا مالديفية

تحويل GHS إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ghs
1,229 mvr

1.00000 GHS = 1.22900 MVR

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11.35070.9241519.31580.7891731.343351.5235882.8953
1 CAD0.74035710.68418514.30060.5842690.9945581.1279961.3721
1 EUR1.08211.46159120.90160.8539151.453641.6486689.701
1 ZAR0.05177110.06992720.047843210.04085630.06954670.07887734.29158

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / روفيا جزر المالديف
1 GHS1.22900 MVR
5 GHS6.14500 MVR
10 GHS12.29000 MVR
20 GHS24.58000 MVR
50 GHS61.45000 MVR
100 GHS122.90000 MVR
250 GHS307.25000 MVR
500 GHS614.50000 MVR
1000 GHS1229.00000 MVR
2000 GHS2458.00000 MVR
5000 GHS6145.00000 MVR
10000 GHS12290.00000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Ghanaian Cedi
1 MVR0.81367 GHS
5 MVR4.06836 GHS
10 MVR8.13671 GHS
20 MVR16.27342 GHS
50 MVR40.68355 GHS
100 MVR81.36710 GHS
250 MVR203.41775 GHS
500 MVR406.83550 GHS
1000 MVR813.67100 GHS
2000 MVR1627.34200 GHS
5000 MVR4068.35500 GHS
10000 MVR8136.71000 GHS