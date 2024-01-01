ألف أوقية موريتانية إلى جنيه مانكس

تحويل MRU إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mru
19.83 imp

1.00000 MRU = 0.01983 IMP

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه جزيرة مان
1 MRU0.01983 IMP
5 MRU0.09914 IMP
10 MRU0.19828 IMP
20 MRU0.39656 IMP
50 MRU0.99140 IMP
100 MRU1.98280 IMP
250 MRU4.95700 IMP
500 MRU9.91400 IMP
1000 MRU19.82800 IMP
2000 MRU39.65600 IMP
5000 MRU99.14000 IMP
10000 MRU198.28000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Mauritanian Ouguiya
1 IMP50.43370 MRU
5 IMP252.16850 MRU
10 IMP504.33700 MRU
20 IMP1008.67400 MRU
50 IMP2521.68500 MRU
100 IMP5043.37000 MRU
250 IMP12608.42500 MRU
500 IMP25216.85000 MRU
1000 IMP50433.70000 MRU
2000 IMP100867.40000 MRU
5000 IMP252168.50000 MRU
10000 IMP504337.00000 MRU