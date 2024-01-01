20 توغروغ منغولي إلى بات تايلاندي

تحويل MNT إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

20 mnt
0.21 thb

1.00000 MNT = 0.01061 THB

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل توغروغ منغولي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MNT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MNT الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mongolian tugriks

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل التوغروغ المنغولي / باهت تايلندي
1 MNT0.01061 THB
5 MNT0.05303 THB
10 MNT0.10606 THB
20 MNT0.21212 THB
50 MNT0.53030 THB
100 MNT1.06060 THB
250 MNT2.65150 THB
500 MNT5.30300 THB
1000 MNT10.60600 THB
2000 MNT21.21200 THB
5000 MNT53.03000 THB
10000 MNT106.06000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / التوغروغ المنغولي
1 THB94.28600 MNT
5 THB471.43000 MNT
10 THB942.86000 MNT
20 THB1885.72000 MNT
50 THB4714.30000 MNT
100 THB9428.60000 MNT
250 THB23571.50000 MNT
500 THB47143.00000 MNT
1000 THB94286.00000 MNT
2000 THB188572.00000 MNT
5000 THB471430.00000 MNT
10000 THB942860.00000 MNT