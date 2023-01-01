كيات ميانماري إلى روبية باكستانية

تحويل MMK إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
135.95 pkr

1.00000 MMK = 0.13595 PKR

Mid-market exchange rate at 15:22
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491331.657940.9645518.8129
1 GBP1.1527411.26275105.2311.719171.911231.1118721.6871
1 USD0.91290.791922183.3351.361451.513550.8805517.1745
1 INR0.01095470.009502880.011999810.01633710.01816220.01056640.20609

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Pakistani Rupee
1 MMK0.13595 PKR
5 MMK0.67976 PKR
10 MMK1.35952 PKR
20 MMK2.71904 PKR
50 MMK6.79760 PKR
100 MMK13.59520 PKR
250 MMK33.98800 PKR
500 MMK67.97600 PKR
1000 MMK135.95200 PKR
2000 MMK271.90400 PKR
5000 MMK679.76000 PKR
10000 MMK1359.52000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Myanma Kyat
1 PKR7.35552 MMK
5 PKR36.77760 MMK
10 PKR73.55520 MMK
20 PKR147.11040 MMK
50 PKR367.77600 MMK
100 PKR735.55200 MMK
250 PKR1838.88000 MMK
500 PKR3677.76000 MMK
1000 PKR7355.52000 MMK
2000 PKR14711.04000 MMK
5000 PKR36777.60000 MMK
10000 PKR73555.20000 MMK