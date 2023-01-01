كيات ميانماري إلى دولار فيجي

تحويل MMK إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
1.08 fjd

1.00000 MMK = 0.00108 FJD

Mid-market exchange rate at 21:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0954591.28931.491621.658270.964518.8134
1 GBP1.152611.26265105.2231.719291.911371.1116921.6849
1 USD0.912850.791985183.3351.361651.513780.880517.1741
1 INR0.01095420.009503630.011999810.01633950.01816490.01056580.206085

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار فيجي
1 MMK0.00108 FJD
5 MMK0.00538 FJD
10 MMK0.01077 FJD
20 MMK0.02153 FJD
50 MMK0.05383 FJD
100 MMK0.10766 FJD
250 MMK0.26915 FJD
500 MMK0.53831 FJD
1000 MMK1.07662 FJD
2000 MMK2.15324 FJD
5000 MMK5.38310 FJD
10000 MMK10.76620 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Myanma Kyat
1 FJD928.83000 MMK
5 FJD4644.15000 MMK
10 FJD9288.30000 MMK
20 FJD18576.60000 MMK
50 FJD46441.50000 MMK
100 FJD92883.00000 MMK
250 FJD232207.50000 MMK
500 FJD464415.00000 MMK
1000 FJD928830.00000 MMK
2000 FJD1857660.00000 MMK
5000 FJD4644150.00000 MMK
10000 FJD9288300.00000 MMK