1 كيات ميانماري إلى دولار فيجي

تحويل MMK إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1 mmk
0.00 fjd

1.00000 MMK = 0.00107 FJD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار فيجي
1 MMK0.00107 FJD
5 MMK0.00535 FJD
10 MMK0.01069 FJD
20 MMK0.02139 FJD
50 MMK0.05346 FJD
100 MMK0.10693 FJD
250 MMK0.26732 FJD
500 MMK0.53465 FJD
1000 MMK1.06929 FJD
2000 MMK2.13858 FJD
5000 MMK5.34645 FJD
10000 MMK10.69290 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Myanma Kyat
1 FJD935.20400 MMK
5 FJD4676.02000 MMK
10 FJD9352.04000 MMK
20 FJD18704.08000 MMK
50 FJD46760.20000 MMK
100 FJD93520.40000 MMK
250 FJD233801.00000 MMK
500 FJD467602.00000 MMK
1000 FJD935204.00000 MMK
2000 FJD1870408.00000 MMK
5000 FJD4676020.00000 MMK
10000 FJD9352040.00000 MMK