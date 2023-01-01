كيات ميانماري إلى دينار بحريني

تحويل MMK إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
0.179 bhd

1.00000 MMK = 0.00018 BHD

Mid-market exchange rate at 20:33
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0451.36170.91291.5137818.65850.7920167.15295
1 THB0.028534710.03885580.02604960.04319520.5324150.02260.204108
1 CAD0.73437625.736210.6704181.1116813.70240.5816385.25296
1 EUR1.095438.38831.4916111.6581920.43850.867557.83534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Bahraini Dinar
1 MMK0.00018 BHD
5 MMK0.00090 BHD
10 MMK0.00179 BHD
20 MMK0.00359 BHD
50 MMK0.00897 BHD
100 MMK0.01793 BHD
250 MMK0.04483 BHD
500 MMK0.08967 BHD
1000 MMK0.17933 BHD
2000 MMK0.35867 BHD
5000 MMK0.89667 BHD
10000 MMK1.79333 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Myanma Kyat
1 BHD5576.21000 MMK
5 BHD27881.05000 MMK
10 BHD55762.10000 MMK
20 BHD111524.20000 MMK
50 BHD278810.50000 MMK
100 BHD557621.00000 MMK
250 BHD1394052.50000 MMK
500 BHD2788105.00000 MMK
1000 BHD5576210.00000 MMK
2000 BHD11152420.00000 MMK
5000 BHD27881050.00000 MMK
10000 BHD55762100.00000 MMK