Myanmar kyatından Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile MMK → BHD çevirin

1.000 mmk
0,179 bhd

1.00000 MMK = 0.00018 BHD

12:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD136.1361.354150.931151.5385819.02230.7969087.1936
1 THB0.027673210.03747370.02576770.04257750.5264090.0220530.19907
1 CAD0.73847126.685410.6876211.136214.04740.5884935.31226
1 EUR1.0739538.80831.4542911.6523620.4290.8558357.72557

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Bahreyn Dinarı
1 MMK0.00018 BHD
5 MMK0.00090 BHD
10 MMK0.00179 BHD
20 MMK0.00359 BHD
50 MMK0.00897 BHD
100 MMK0.01794 BHD
250 MMK0.04485 BHD
500 MMK0.08969 BHD
1000 MMK0.17938 BHD
2000 MMK0.35876 BHD
5000 MMK0.89690 BHD
10000 MMK1.79380 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Myanmar Kyatı
1 BHD5574.74000 MMK
5 BHD27873.70000 MMK
10 BHD55747.40000 MMK
20 BHD111494.80000 MMK
50 BHD278737.00000 MMK
100 BHD557474.00000 MMK
250 BHD1393685.00000 MMK
500 BHD2787370.00000 MMK
1000 BHD5574740.00000 MMK
2000 BHD11149480.00000 MMK
5000 BHD27873700.00000 MMK
10000 BHD55747400.00000 MMK