دينار مقدوني إلى دولار تايواني جديد

تحويل MKD إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
555.57 twd

1.00000 MKD = 0.55557 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:3 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MKD إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 TWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.61341.436971.661080.9638518.3698
1GBP1.153811.23102.2461.658041.916631.1120921.196
1USD0.93810.813008183.1271.3481.558240.9041517.2325
1INR0.0112850.009780310.012029810.01621620.01874530.01087670.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

MKD إلى USD

MKD إلى ZAR

MKD إلى CAD

MKD إلى EUR

MKD إلى NZD

MKD إلى SGD

MKD إلى AUD

MKD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار تايواني جديد
1 MKD0.55557 TWD
5 MKD2.77783 TWD
10 MKD5.55566 TWD
20 MKD11.11132 TWD
50 MKD27.77830 TWD
100 MKD55.55660 TWD
250 MKD138.89150 TWD
500 MKD277.78300 TWD
1000 MKD555.56600 TWD
2000 MKD1111.13200 TWD
5000 MKD2777.83000 TWD
10000 MKD5555.66000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / دينار مقدوني
1 TWD1.79997 MKD
5 TWD8.99985 MKD
10 TWD17.99970 MKD
20 TWD35.99940 MKD
50 TWD89.99850 MKD
100 TWD179.99700 MKD
250 TWD449.99250 MKD
500 TWD899.98500 MKD
1000 TWD1799.97000 MKD
2000 TWD3599.94000 MKD
5000 TWD8999.85000 MKD
10000 TWD17999.70000 MKD