دينار مقدوني إلى دولار ليبيري

تحويل MKD إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
3398.40 lrd

1.00000 MKD = 3.39840 LRD

Mid-market exchange rate at 21:14
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أعلى العملات

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118.65851.36170.91291.639881.336851.513780.792016
1 ZAR0.053594910.07298010.04892720.08788930.07164830.08113060.042448
1 CAD0.73437613.702410.6704181.204290.9817511.111680.581638
1 EUR1.095420.43851.4916111.796331.464391.658190.8676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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