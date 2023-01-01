دينار مقدوني إلى فلورن أروبي

تحويل MKD إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
31.26 awg

1.00000 MKD = 0.03126 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 20:47 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MKD إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 AWG
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437771.661910.9644518.3768
1GBP1.15311.22935102.1841.657781.916221.1120121.1888
1USD0.93790.813438183.121.34851.558720.904517.2358
1INR0.01128380.009786310.012030810.01622350.01875270.01088190.20736

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

MKD إلى USD

MKD إلى ZAR

MKD إلى CAD

MKD إلى EUR

MKD إلى NZD

MKD إلى SGD

MKD إلى AUD

MKD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دينار مقدوني / Aruban Florin
1 MKD0.03126 AWG
5 MKD0.15632 AWG
10 MKD0.31263 AWG
20 MKD0.62527 AWG
50 MKD1.56317 AWG
100 MKD3.12635 AWG
250 MKD7.81588 AWG
500 MKD15.63175 AWG
1000 MKD31.26350 AWG
2000 MKD62.52700 AWG
5000 MKD156.31750 AWG
10000 MKD312.63500 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / دينار مقدوني
1 AWG31.98620 MKD
5 AWG159.93100 MKD
10 AWG319.86200 MKD
20 AWG639.72400 MKD
50 AWG1599.31000 MKD
100 AWG3198.62000 MKD
250 AWG7996.55000 MKD
500 AWG15993.10000 MKD
1000 AWG31986.20000 MKD
2000 AWG63972.40000 MKD
5000 AWG159931.00000 MKD
10000 AWG319862.00000 MKD