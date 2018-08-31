Makedonya dinarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile MKD → AWG çevirin

1.000 mkd
31,18 awg

1.00000 MKD = 0.03118 AWG

12:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD119.02621.354050.931451.641091.347551.53870.797162
1 ZAR0.052559110.07116770.04895590.08625440.0708260.08087260.0418981
1 CAD0.73852514.051310.6878961.211990.99521.136370.588724
1 EUR1.073620.42651.4537111.761881.446731.651950.85584

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Makedonya dinarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

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MKD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Aruba Florini
1 MKD0.03118 AWG
5 MKD0.15588 AWG
10 MKD0.31176 AWG
20 MKD0.62353 AWG
50 MKD1.55882 AWG
100 MKD3.11763 AWG
250 MKD7.79408 AWG
500 MKD15.58815 AWG
1000 MKD31.17630 AWG
2000 MKD62.35260 AWG
5000 MKD155.88150 AWG
10000 MKD311.76300 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Makedonya Dinarı
1 AWG32.07560 MKD
5 AWG160.37800 MKD
10 AWG320.75600 MKD
20 AWG641.51200 MKD
50 AWG1603.78000 MKD
100 AWG3207.56000 MKD
250 AWG8018.90000 MKD
500 AWG16037.80000 MKD
1000 AWG32075.60000 MKD
2000 AWG64151.20000 MKD
5000 AWG160378.00000 MKD
10000 AWG320756.00000 MKD