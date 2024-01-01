250 Makedonya dinarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile MKD → AWG çevirin

250 mkd
7,85 awg

1,000ден MKD = 0,03141ƒ AWG

18:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → AWG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03180,0318
Düşük0,03120,0311
Ortalama0,03160,0314
Değişim0.65%0.49%
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1 MKD → AWG istatistikleri

MKD → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0318, en düşük 0,0312 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0316 oldu. MKD → AWG kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

MKD → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0318, en düşük 0,0311 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0314 oldu. MKD → AWG kurundaki değişiklik 0.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2841,3880,9271,6821,3371,540,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17210,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7251,49811,8151,4431,6610,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

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MKD → SGD

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MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Aruba Florini
1 MKD0,03141 AWG
5 MKD0,15707 AWG
10 MKD0,31415 AWG
20 MKD0,62830 AWG
50 MKD1,57075 AWG
100 MKD3,14149 AWG
250 MKD7,85373 AWG
500 MKD15,70745 AWG
1000 MKD31,41490 AWG
2000 MKD62,82980 AWG
5000 MKD157,07450 AWG
10000 MKD314,14900 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Makedonya Dinarı
1 AWG31,83210 MKD
5 AWG159,16050 MKD
10 AWG318,32100 MKD
20 AWG636,64200 MKD
50 AWG1.591,60500 MKD
100 AWG3.183,21000 MKD
250 AWG7.958,02500 MKD
500 AWG15.916,05000 MKD
1000 AWG31.832,10000 MKD
2000 AWG63.664,20000 MKD
5000 AWG159.160,50000 MKD
10000 AWG318.321,00000 MKD