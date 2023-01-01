ليو مولدوفي إلى ريال سعودي

تحويل MDL إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢٠٨٫٣١ sar

1.00000 MDL = 0.20831 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:28 UTC
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MDL إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661810.964218.3584
1GBP1.1532711.2292102.1711.657881.916581.1119821.173
1USD0.938250.813537183.121.348751.559210.904717.225
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622650.01875860.01088430.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / ريال سعودي
1 MDL0.20831 SAR
5 MDL1.04157 SAR
10 MDL2.08314 SAR
20 MDL4.16628 SAR
50 MDL10.41570 SAR
100 MDL20.83140 SAR
250 MDL52.07850 SAR
500 MDL104.15700 SAR
1000 MDL208.31400 SAR
2000 MDL416.62800 SAR
5000 MDL1041.57000 SAR
10000 MDL2083.14000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / مولدوفى Leu
1 SAR4.80044 MDL
5 SAR24.00220 MDL
10 SAR48.00440 MDL
20 SAR96.00880 MDL
50 SAR240.02200 MDL
100 SAR480.04400 MDL
250 SAR1200.11000 MDL
500 SAR2400.22000 MDL
1000 SAR4800.44000 MDL
2000 SAR9600.88000 MDL
5000 SAR24002.20000 MDL
10000 SAR48004.40000 MDL