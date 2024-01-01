Moldova leyinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MDL → SAR çevirin

1.000 mdl
210,07 sar

1.00000 MDL = 0.21007 SAR

11:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79697219.00731.354051.5383483.03771.640421.34745
1 GBP1.25475123.84941.698991.93024104.1922.058321.69071
1 ZAR0.05261150.041929810.07123840.08093434.368730.08630470.0708912
1 CAD0.7385250.58858414.037411.1361161.32541.211490.995126

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Arabistan Riyali
1 MDL0.21007 SAR
5 MDL1.05034 SAR
10 MDL2.10068 SAR
20 MDL4.20136 SAR
50 MDL10.50340 SAR
100 MDL21.00680 SAR
250 MDL52.51700 SAR
500 MDL105.03400 SAR
1000 MDL210.06800 SAR
2000 MDL420.13600 SAR
5000 MDL1050.34000 SAR
10000 MDL2100.68000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Moldova Leyi
1 SAR4.76037 MDL
5 SAR23.80185 MDL
10 SAR47.60370 MDL
20 SAR95.20740 MDL
50 SAR238.01850 MDL
100 SAR476.03700 MDL
250 SAR1190.09250 MDL
500 SAR2380.18500 MDL
1000 SAR4760.37000 MDL
2000 SAR9520.74000 MDL
5000 SAR23801.85000 MDL
10000 SAR47603.70000 MDL