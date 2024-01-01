2.000 Arabistan riyalinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile SAR → MDL çevirin

2.000 sar
9.465,70 mdl

1,000SR SAR = 4,733L MDL

09:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MDL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,75584,7566
Düşük4,69814,6810
Ortalama4,72044,7179
Değişim-0.23%0.57%
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1 SAR → MDL istatistikleri

SAR → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,7558, en düşük 4,6981 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7204 oldu. SAR → MDL kurundaki değişiklik -0.23 değerindeydi.

SAR → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,7566, en düşük 4,6810 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7179 oldu. SAR → MDL kurundaki değişiklik 0.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,756278,91,3880,92458,061,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,363201,00210,66641,8441,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → CAD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Moldova Leyi
1 SAR4,73285 MDL
5 SAR23,66425 MDL
10 SAR47,32850 MDL
20 SAR94,65700 MDL
50 SAR236,64250 MDL
100 SAR473,28500 MDL
250 SAR1.183,21250 MDL
500 SAR2.366,42500 MDL
1000 SAR4.732,85000 MDL
2000 SAR9.465,70000 MDL
5000 SAR23.664,25000 MDL
10000 SAR47.328,50000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Arabistan Riyali
1 MDL0,21129 SAR
5 MDL1,05645 SAR
10 MDL2,11289 SAR
20 MDL4,22578 SAR
50 MDL10,56445 SAR
100 MDL21,12890 SAR
250 MDL52,82225 SAR
500 MDL105,64450 SAR
1000 MDL211,28900 SAR
2000 MDL422,57800 SAR
5000 MDL1.056,44500 SAR
10000 MDL2.112,89000 SAR