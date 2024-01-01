250 Moldova leyinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MDL → SAR çevirin

250 mdl
53,21 sar

1,000L MDL = 0,2128SR SAR

16:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → SAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21290,2136
Düşük0,21030,2102
Ortalama0,21180,2120
Değişim1.01%0.16%
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1 MDL → SAR istatistikleri

MDL → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2129, en düşük 0,2103 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2118 oldu. MDL → SAR kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

MDL → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2136, en düşük 0,2102 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2120 oldu. MDL → SAR kurundaki değişiklik 0.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2271,3861,53683,761,6791,337
1 GBP1,275123,2471,7671,959106,8312,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5950,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15411,10960,4481,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Arabistan Riyali
1 MDL0,21284 SAR
5 MDL1,06418 SAR
10 MDL2,12835 SAR
20 MDL4,25670 SAR
50 MDL10,64175 SAR
100 MDL21,28350 SAR
250 MDL53,20875 SAR
500 MDL106,41750 SAR
1000 MDL212,83500 SAR
2000 MDL425,67000 SAR
5000 MDL1.064,17500 SAR
10000 MDL2.128,35000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Moldova Leyi
1 SAR4,69848 MDL
5 SAR23,49240 MDL
10 SAR46,98480 MDL
20 SAR93,96960 MDL
50 SAR234,92400 MDL
100 SAR469,84800 MDL
250 SAR1.174,62000 MDL
500 SAR2.349,24000 MDL
1000 SAR4.698,48000 MDL
2000 SAR9.396,96000 MDL
5000 SAR23.492,40000 MDL
10000 SAR46.984,80000 MDL