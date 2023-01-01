درهم مغربي إلى روبل روسي

تحويل MAD إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٩٬٣٤٥٫٤٣ rub

1.00000 MAD = 9.34543 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:13 UTC
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MAD إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0657588.58511.437321.66160.9640518.3686
1GBP1.1533411.22915102.1671.657691.916351.1118721.1849
1USD0.93830.81357183.121.348651.559090.9046517.2354
1INR0.01128860.00978790.012030810.01622530.01875710.01088370.207356

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / الروبل الروسي
1 MAD9.34543 RUB
5 MAD46.72715 RUB
10 MAD93.45430 RUB
20 MAD186.90860 RUB
50 MAD467.27150 RUB
100 MAD934.54300 RUB
250 MAD2336.35750 RUB
500 MAD4672.71500 RUB
1000 MAD9345.43000 RUB
2000 MAD18690.86000 RUB
5000 MAD46727.15000 RUB
10000 MAD93454.30000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / الدرهم المغربي
1 RUB0.10700 MAD
5 RUB0.53502 MAD
10 RUB1.07004 MAD
20 RUB2.14008 MAD
50 RUB5.35020 MAD
100 RUB10.70040 MAD
250 RUB26.75100 MAD
500 RUB53.50200 MAD
1000 RUB107.00400 MAD
2000 RUB214.00800 MAD
5000 RUB535.02000 MAD
10000 RUB1070.04000 MAD