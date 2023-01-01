دولار ليبيري إلى دولار هونغ كونغ

تحويل LRD إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
40.95 hkd

1.00000 LRD = 0.04095 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:36 UTC
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LRD إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437131.660880.9637518.3341
1GBP1.1531411.22945102.1921.657181.915181.1113421.1413
1USD0.93790.813372183.121.34791.557750.903917.1957
1INR0.01128380.009785510.012030810.01621630.0187410.01087460.206878

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / دولار هونغ كونغ
1 LRD0.04095 HKD
5 LRD0.20474 HKD
10 LRD0.40948 HKD
20 LRD0.81897 HKD
50 LRD2.04742 HKD
100 LRD4.09484 HKD
250 LRD10.23710 HKD
500 LRD20.47420 HKD
1000 LRD40.94840 HKD
2000 LRD81.89680 HKD
5000 LRD204.74200 HKD
10000 LRD409.48400 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار ليبري
100 HKD2442.10000 LRD
200 HKD4884.20000 LRD
300 HKD7326.30000 LRD
500 HKD12210.50000 LRD
1000 HKD24421.00000 LRD
2000 HKD48842.00000 LRD
2500 HKD61052.50000 LRD
3000 HKD73263.00000 LRD
4000 HKD97684.00000 LRD
5000 HKD122105.00000 LRD
10000 HKD244210.00000 LRD
20000 HKD488420.00000 LRD