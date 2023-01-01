دولار جزر كايمان إلى دونغ فيتنامي

تحويل KYD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kyd
٢٩٬٣٠٧٬٢٠٠ vnd

1.00000 KYD = 29307.20000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 18:26 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KYD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KYD → 0 VND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.68071.436951.66080.9636518.3095
1GBP1.15311.23015102.251.656831.914931.1110921.1111
1USD0.93730.812909183.121.346851.556660.9032517.1614
1INR0.01127640.009779940.012030810.01620370.01872790.01086680.206465

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جزر كايمان إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جزر كايمان

KYD إلى USD

KYD إلى INR

KYD إلى EUR

KYD إلى SGD

KYD إلى ZAR

KYD إلى AUD

KYD إلى CAD

KYD إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / Vietnamese Dong
1 KYD29307.20000 VND
5 KYD146536.00000 VND
10 KYD293072.00000 VND
20 KYD586144.00000 VND
50 KYD1465360.00000 VND
100 KYD2930720.00000 VND
250 KYD7326800.00000 VND
500 KYD14653600.00000 VND
1000 KYD29307200.00000 VND
2000 KYD58614400.00000 VND
5000 KYD146536000.00000 VND
10000 KYD293072000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار جزر كايمان
1 VND0.00003 KYD
5 VND0.00017 KYD
10 VND0.00034 KYD
20 VND0.00068 KYD
50 VND0.00171 KYD
100 VND0.00341 KYD
250 VND0.00853 KYD
500 VND0.01706 KYD
1000 VND0.03412 KYD
2000 VND0.06824 KYD
5000 VND0.17061 KYD
10000 VND0.34121 KYD