دينار كويتي إلى بالبوا بنمي

تحويل KWD إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٣٬٢٣٨٫٠٣ pab

1.00000 KWD = 3.23803 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 18:9 UTC
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KWD إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436851.660030.963718.307
1GBP1.15311.2302102.2721.656771.914111.1111521.1091
1USD0.93730.812876183.13451.346751.555940.9032517.1591
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619970.01871590.01086490.206402

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Panamanian Balboa
1 KWD3.23803 PAB
5 KWD16.19015 PAB
10 KWD32.38030 PAB
20 KWD64.76060 PAB
50 KWD161.90150 PAB
100 KWD323.80300 PAB
250 KWD809.50750 PAB
500 KWD1619.01500 PAB
1000 KWD3238.03000 PAB
2000 KWD6476.06000 PAB
5000 KWD16190.15000 PAB
10000 KWD32380.30000 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / Kuwaiti Dinar
1 PAB0.30883 KWD
5 PAB1.54415 KWD
10 PAB3.08830 KWD
20 PAB6.17660 KWD
50 PAB15.44150 KWD
100 PAB30.88300 KWD
250 PAB77.20750 KWD
500 PAB154.41500 KWD
1000 PAB308.83000 KWD
2000 PAB617.66000 KWD
5000 PAB1544.15000 KWD
10000 PAB3088.30000 KWD