دينار كويتي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل KWD إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
1546710 kzt

1.00000 KWD = 1546.71000 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 18:6 UTC
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KWD إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066688.67131.436551.659820.963618.3032
1GBP1.1532711.2301102.2641.656761.914251.1112921.1089
1USD0.937550.812942183.13451.346851.556180.903417.1603
1INR0.01127760.009778640.012028710.01620090.01871880.01086670.206416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / تنغي كازاخستاني
1 KWD1546.71000 KZT
5 KWD7733.55000 KZT
10 KWD15467.10000 KZT
20 KWD30934.20000 KZT
50 KWD77335.50000 KZT
100 KWD154671.00000 KZT
250 KWD386677.50000 KZT
500 KWD773355.00000 KZT
1000 KWD1546710.00000 KZT
2000 KWD3093420.00000 KZT
5000 KWD7733550.00000 KZT
10000 KWD15467100.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Kuwaiti Dinar
1 KZT0.00065 KWD
5 KZT0.00323 KWD
10 KZT0.00647 KWD
20 KZT0.01293 KWD
50 KZT0.03233 KWD
100 KZT0.06465 KWD
250 KZT0.16163 KWD
500 KZT0.32327 KWD
1000 KZT0.64653 KWD
2000 KZT1.29306 KWD
5000 KZT3.23266 KWD
10000 KZT6.46532 KWD