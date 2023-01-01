دينار كويتي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل KWD إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
25483.30 gtq

1.00000 KWD = 25.48330 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 18:4 UTC
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KWD إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066688.67131.436551.659430.963718.3016
1GBP1.1531411.23005102.261.656691.913731.1112821.1062
1USD0.937550.812975183.13451.346851.555810.903517.1588
1INR0.01127760.009779030.012028710.01620090.01871440.01086790.206398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Guatemalan Quetzal
1 KWD25.48330 GTQ
5 KWD127.41650 GTQ
10 KWD254.83300 GTQ
20 KWD509.66600 GTQ
50 KWD1274.16500 GTQ
100 KWD2548.33000 GTQ
250 KWD6370.82500 GTQ
500 KWD12741.65000 GTQ
1000 KWD25483.30000 GTQ
2000 KWD50966.60000 GTQ
5000 KWD127416.50000 GTQ
10000 KWD254833.00000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Kuwaiti Dinar
1 GTQ0.03924 KWD
5 GTQ0.19621 KWD
10 GTQ0.39241 KWD
20 GTQ0.78483 KWD
50 GTQ1.96207 KWD
100 GTQ3.92414 KWD
250 GTQ9.81035 KWD
500 GTQ19.62070 KWD
1000 GTQ39.24140 KWD
2000 GTQ78.48280 KWD
5000 GTQ196.20700 KWD
10000 GTQ392.41400 KWD