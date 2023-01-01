فرنك قمري إلى بيزو كولومبي

تحويل KMF إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
8483.43 cop

1.00000 KMF = 8.48343 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:30 UTC
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KMF إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06788.70451.436981.659540.9641518.3092
1GBP1.1532711.23055102.3011.657241.913911.1119221.1156
1USD0.93720.812645183.13451.346751.555330.903617.1595
1INR0.01127340.009775060.012028710.01619970.01870860.01086910.206406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / البيزو الكولومبي
1 KMF8.48343 COP
5 KMF42.41715 COP
10 KMF84.83430 COP
20 KMF169.66860 COP
50 KMF424.17150 COP
100 KMF848.34300 COP
250 KMF2120.85750 COP
500 KMF4241.71500 COP
1000 KMF8483.43000 COP
2000 KMF16966.86000 COP
5000 KMF42417.15000 COP
10000 KMF84834.30000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / فرنك جزر القمر
1 COP0.11788 KMF
5 COP0.58938 KMF
10 COP1.17877 KMF
20 COP2.35754 KMF
50 COP5.89385 KMF
100 COP11.78770 KMF
250 COP29.46925 KMF
500 COP58.93850 KMF
1000 COP117.87700 KMF
2000 COP235.75400 KMF
5000 COP589.38500 KMF
10000 COP1178.77000 KMF