Komor frangından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile KMF → COP çevirin

1.000 kmf
8.549,09 cop

1.00000 KMF = 8.54909 COP

08:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854771.0730589.09081.452051.652120.94764518.311
1 GBP1.1699111.25545104.2351.698871.932951.1086521.4235
1 USD0.93190.796527183.02581.35321.539650.8831517.0644
1 INR0.01122450.009593730.012044410.01629850.01854420.01063710.205531

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Komor frangından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Kolombiya Pesosu
1 KMF8.54909 COP
5 KMF42.74545 COP
10 KMF85.49090 COP
20 KMF170.98180 COP
50 KMF427.45450 COP
100 KMF854.90900 COP
250 KMF2137.27250 COP
500 KMF4274.54500 COP
1000 KMF8549.09000 COP
2000 KMF17098.18000 COP
5000 KMF42745.45000 COP
10000 KMF85490.90000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Komor Frangı
1 COP0.11697 KMF
5 COP0.58486 KMF
10 COP1.16972 KMF
20 COP2.33944 KMF
50 COP5.84860 KMF
100 COP11.69720 KMF
250 COP29.24300 KMF
500 COP58.48600 KMF
1000 COP116.97200 KMF
2000 COP233.94400 KMF
5000 COP584.86000 KMF
10000 COP1169.72000 KMF