شلن كيني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل KES إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٥٣٫٠٦ hkd

1.00000 KES = 0.05306 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:45 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KES إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 HKD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.065788.59641.436241.660620.963618.3125
1GBP1.1539311.2298102.2391.65741.916321.1119321.1323
1USD0.938350.81314183.13451.34771.558240.9039517.1835
1INR0.01128710.009781020.012028710.01621110.01874360.01087330.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / دولار هونغ كونغ
1 KES0.05306 HKD
5 KES0.26529 HKD
10 KES0.53059 HKD
20 KES1.06117 HKD
50 KES2.65293 HKD
100 KES5.30587 HKD
250 KES13.26468 HKD
500 KES26.52935 HKD
1000 KES53.05870 HKD
2000 KES106.11740 HKD
5000 KES265.29350 HKD
10000 KES530.58700 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / شلن كيني
100 HKD1884.71000 KES
200 HKD3769.42000 KES
300 HKD5654.13000 KES
500 HKD9423.55000 KES
1000 HKD18847.10000 KES
2000 HKD37694.20000 KES
2500 HKD47117.75000 KES
3000 HKD56541.30000 KES
4000 HKD75388.40000 KES
5000 HKD94235.50000 KES
10000 HKD188471.00000 KES
20000 HKD376942.00000 KES