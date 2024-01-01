Kenya şilininden Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile KES → HKD çevirin

1.000 kes
52,31 hkd

1.00000 KES = 0.05231 HKD

08:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.34721515.941.353450.93150.7966541.5384683.0347
1 SGD0.7422811125.251.004640.6914260.5913411.1419761.635
1 NGN0.0006596570.0008886910.0008928120.0006144630.0005255180.001014860.0547744
1 CAD0.7388530.9953821120.0610.6882330.588611.136761.3504

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kenya şilininden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Hong Kong Doları
1 KES0.05231 HKD
5 KES0.26154 HKD
10 KES0.52308 HKD
20 KES1.04615 HKD
50 KES2.61538 HKD
100 KES5.23077 HKD
250 KES13.07692 HKD
500 KES26.15385 HKD
1000 KES52.30770 HKD
2000 KES104.61540 HKD
5000 KES261.53850 HKD
10000 KES523.07700 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Kenya Şilini
100 HKD1911.76000 KES
200 HKD3823.52000 KES
300 HKD5735.28000 KES
500 HKD9558.80000 KES
1000 HKD19117.60000 KES
2000 HKD38235.20000 KES
2500 HKD47794.00000 KES
3000 HKD57352.80000 KES
4000 HKD76470.40000 KES
5000 HKD95588.00000 KES
10000 HKD191176.00000 KES
20000 HKD382352.00000 KES