دولار جامايكي إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل JMD إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١٧٫٤٣ xcd

1.00000 JMD = 0.01743 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:7 UTC
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JMD إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.43781.661290.963318.313
1GBP1.153211.22965102.2261.658061.915791.1108821.1184
1USD0.93780.81324183.13451.34841.5580.903417.1743
1INR0.01128080.009782210.012028710.01621950.01874070.01086670.206585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار شرق الكاريبي
1 JMD0.01743 XCD
5 JMD0.08714 XCD
10 JMD0.17428 XCD
20 JMD0.34855 XCD
50 JMD0.87139 XCD
100 JMD1.74277 XCD
250 JMD4.35693 XCD
500 JMD8.71385 XCD
1000 JMD17.42770 XCD
2000 JMD34.85540 XCD
5000 JMD87.13850 XCD
10000 JMD174.27700 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / دولار جامايكي
1 XCD57.38010 JMD
5 XCD286.90050 JMD
10 XCD573.80100 JMD
20 XCD1147.60200 JMD
50 XCD2869.00500 JMD
100 XCD5738.01000 JMD
250 XCD14345.02500 JMD
500 XCD28690.05000 JMD
1000 XCD57380.10000 JMD
2000 XCD114760.20000 JMD
5000 XCD286900.50000 JMD
10000 XCD573801.00000 JMD