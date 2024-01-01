Jamaika dolarından Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile JMD → XCD çevirin

1.000 jmd
17,28 xcd

1.00000 JMD = 0.01728 XCD

06:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1751.539531.347350.931519.01710.7967811.35425
1 JPY0.006658910.01025160.008971870.00620270.1266330.005305680.00901781
1 AUD0.6495597.546210.8751710.60504912.35260.5175490.879653
1 SGD0.742198111.461.1426310.69134914.11440.5913691.00512

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Jamaika dolarından Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Doğu Karayip Doları
1 JMD0.01728 XCD
5 JMD0.08640 XCD
10 JMD0.17281 XCD
20 JMD0.34562 XCD
50 JMD0.86404 XCD
100 JMD1.72808 XCD
250 JMD4.32020 XCD
500 JMD8.64040 XCD
1000 JMD17.28080 XCD
2000 JMD34.56160 XCD
5000 JMD86.40400 XCD
10000 JMD172.80800 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Jamaika Doları
1 XCD57.86780 JMD
5 XCD289.33900 JMD
10 XCD578.67800 JMD
20 XCD1157.35600 JMD
50 XCD2893.39000 JMD
100 XCD5786.78000 JMD
250 XCD14466.95000 JMD
500 XCD28933.90000 JMD
1000 XCD57867.80000 JMD
2000 XCD115735.60000 JMD
5000 XCD289339.00000 JMD
10000 XCD578678.00000 JMD