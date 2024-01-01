100 Doğu Karayip dolarından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile XCD → JMD çevirin

1,000$ XCD = 58,62J$ JMD

06:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 XCD → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek58,711158,7111
Düşük58,274857,9159
Ortalama58,543058,3300
Değişim-0.15%0.95%
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1 XCD → JMD istatistikleri

XCD → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 58,7111, en düşük 58,2748 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 58,5430 oldu. XCD → JMD kurundaki değişiklik -0.15 değerindeydi.

XCD → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 58,7111, en düşük 57,9159 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 58,3300 oldu. XCD → JMD kurundaki değişiklik 0.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9671,5350,7891,40284,4091,3390,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6980,0750,053
1 AUD0,65111,70210,5140,91354,9760,8720,615
1 GBP1,26722,7721,94611,777106,9841,6971,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

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XCD → AUD

XCD → GBP

XCD → CAD

XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Jamaika Doları
1 XCD58,62410 JMD
5 XCD293,12050 JMD
10 XCD586,24100 JMD
20 XCD1.172,48200 JMD
50 XCD2.931,20500 JMD
100 XCD5.862,41000 JMD
250 XCD14.656,02500 JMD
500 XCD29.312,05000 JMD
1000 XCD58.624,10000 JMD
2000 XCD117.248,20000 JMD
5000 XCD293.120,50000 JMD
10000 XCD586.241,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Doğu Karayip Doları
1 JMD0,01706 XCD
5 JMD0,08529 XCD
10 JMD0,17058 XCD
20 JMD0,34116 XCD
50 JMD0,85289 XCD
100 JMD1,70578 XCD
250 JMD4,26445 XCD
500 JMD8,52890 XCD
1000 JMD17,05780 XCD
2000 JMD34,11560 XCD
5000 JMD85,28900 XCD
10000 JMD170,57800 XCD