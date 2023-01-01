5 دولار جامايكي إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل JMD إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

٥ jmd
٠٫٠٩ xcd

1.00000 JMD = 0.01739 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

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JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار شرق الكاريبي
1 JMD0.01739 XCD
5 JMD0.08693 XCD
10 JMD0.17386 XCD
20 JMD0.34771 XCD
50 JMD0.86928 XCD
100 JMD1.73857 XCD
250 JMD4.34642 XCD
500 JMD8.69285 XCD
1000 JMD17.38570 XCD
2000 JMD34.77140 XCD
5000 JMD86.92850 XCD
10000 JMD173.85700 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / دولار جامايكي
1 XCD57.51850 JMD
5 XCD287.59250 JMD
10 XCD575.18500 JMD
20 XCD1150.37000 JMD
50 XCD2875.92500 JMD
100 XCD5751.85000 JMD
250 XCD14379.62500 JMD
500 XCD28759.25000 JMD
1000 XCD57518.50000 JMD
2000 XCD115037.00000 JMD
5000 XCD287592.50000 JMD
10000 XCD575185.00000 JMD