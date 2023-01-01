دولار جامايكي إلى كرونة نروجية

تحويل JMD إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٦٩٫٣٣ nok

1.00000 JMD = 0.06933 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 16:2 UTC
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JMD إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.437911.660520.963218.3091
1GBP1.153211.22965102.2261.658181.91491.1107721.114
1USD0.937850.81324183.13451.34851.557270.903317.1707
1INR0.01128080.009782210.012028710.01622070.01873190.01086550.206541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / كروني نرويجي
1 JMD0.06933 NOK
5 JMD0.34664 NOK
10 JMD0.69329 NOK
20 JMD1.38657 NOK
50 JMD3.46643 NOK
100 JMD6.93287 NOK
250 JMD17.33217 NOK
500 JMD34.66435 NOK
1000 JMD69.32870 NOK
2000 JMD138.65740 NOK
5000 JMD346.64350 NOK
10000 JMD693.28700 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / دولار جامايكي
1 NOK14.42400 JMD
5 NOK72.12000 JMD
10 NOK144.24000 JMD
20 NOK288.48000 JMD
50 NOK721.20000 JMD
100 NOK1442.40000 JMD
250 NOK3606.00000 JMD
500 NOK7212.00000 JMD
1000 NOK14424.00000 JMD
2000 NOK28848.00000 JMD
5000 NOK72120.00000 JMD
10000 NOK144240.00000 JMD