دولار جامايكي إلى كواشا ملاوية

تحويل JMD إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٧٬٠٣٩٫٤٩ mwk

1.00000 JMD = 7.03949 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:55 UTC
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JMD إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 MWK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0663588.65051.438081.660980.963218.3094
1GBP1.1532711.22975102.2351.658441.91551.1108321.1151
1USD0.93780.813173183.13451.34861.557630.9032517.1702
1INR0.01128030.009781420.012028710.01622190.01873630.01086490.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Malawian Kwacha
1 JMD7.03949 MWK
5 JMD35.19745 MWK
10 JMD70.39490 MWK
20 JMD140.78980 MWK
50 JMD351.97450 MWK
100 JMD703.94900 MWK
250 JMD1759.87250 MWK
500 JMD3519.74500 MWK
1000 JMD7039.49000 MWK
2000 JMD14078.98000 MWK
5000 JMD35197.45000 MWK
10000 JMD70394.90000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / دولار جامايكي
1 MWK0.14206 JMD
5 MWK0.71028 JMD
10 MWK1.42056 JMD
20 MWK2.84112 JMD
50 MWK7.10280 JMD
100 MWK14.20560 JMD
250 MWK35.51400 JMD
500 MWK71.02800 JMD
1000 MWK142.05600 JMD
2000 MWK284.11200 JMD
5000 MWK710.28000 JMD
10000 MWK1420.56000 JMD