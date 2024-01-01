Jamaika dolarından Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile JMD → MWK çevirin

1.000 jmd
10.743 mwk

1.00000 JMD = 10.74300 MWK

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.073889.14161.454091.653140.94926518.3349
1 GBP1.169311.25565104.2381.700341.933111.1099821.44
1 USD0.931250.7964183.01511.354151.539530.8840517.0748
1 INR0.01121810.009593440.01204610.01631210.01854510.01064930.205683

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Jamaika dolarından Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Jamaika Doları / Malavi Kvaçası
1 JMD10.74300 MWK
5 JMD53.71500 MWK
10 JMD107.43000 MWK
20 JMD214.86000 MWK
50 JMD537.15000 MWK
100 JMD1074.30000 MWK
250 JMD2685.75000 MWK
500 JMD5371.50000 MWK
1000 JMD10743.00000 MWK
2000 JMD21486.00000 MWK
5000 JMD53715.00000 MWK
10000 JMD107430.00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Jamaika Doları
1 MWK0.09308 JMD
5 MWK0.46542 JMD
10 MWK0.93084 JMD
20 MWK1.86168 JMD
50 MWK4.65419 JMD
100 MWK9.30838 JMD
250 MWK23.27095 JMD
500 MWK46.54190 JMD
1000 MWK93.08380 JMD
2000 MWK186.16760 JMD
5000 MWK465.41900 JMD
10000 MWK930.83800 JMD