دولار جامايكي إلى الدولار الغياني

تحويل JMD إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
1345.43 gyd

1.00000 JMD = 1.34543 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437931.660540.9633518.3045
1GBP1.1532711.22985102.2431.658331.915061.11121.1101
1USD0.937750.813107183.13451.34841.557150.9033517.1648
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621950.01873050.01086610.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار غياني
1 JMD1.34543 GYD
5 JMD6.72715 GYD
10 JMD13.45430 GYD
20 JMD26.90860 GYD
50 JMD67.27150 GYD
100 JMD134.54300 GYD
250 JMD336.35750 GYD
500 JMD672.71500 GYD
1000 JMD1345.43000 GYD
2000 JMD2690.86000 GYD
5000 JMD6727.15000 GYD
10000 JMD13454.30000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / دولار جامايكي
1 GYD0.74325 JMD
5 GYD3.71627 JMD
10 GYD7.43255 JMD
20 GYD14.86510 JMD
50 GYD37.16275 JMD
100 GYD74.32550 JMD
250 GYD185.81375 JMD
500 GYD371.62750 JMD
1000 GYD743.25500 JMD
2000 GYD1486.51000 JMD
5000 GYD3716.27500 JMD
10000 GYD7432.55000 JMD