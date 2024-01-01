Jamaika dolarından Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile JMD → GYD çevirin

1.000 jmd
1.339,58 gyd

1.00000 JMD = 1.33958 GYD

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548251.0738589.15071.453891.65220.9491118.3335
1 GBP1.1698311.25625104.2931.700841.932841.110321.4476
1 USD0.931250.79602183.01971.35391.538580.8838517.0727
1 INR0.0112170.009588330.012045310.01630820.01853270.01064630.205646

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Jamaika dolarından Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Jamaika Doları / Guyana Doları
1 JMD1.33958 GYD
5 JMD6.69790 GYD
10 JMD13.39580 GYD
20 JMD26.79160 GYD
50 JMD66.97900 GYD
100 JMD133.95800 GYD
250 JMD334.89500 GYD
500 JMD669.79000 GYD
1000 JMD1339.58000 GYD
2000 JMD2679.16000 GYD
5000 JMD6697.90000 GYD
10000 JMD13395.80000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Jamaika Doları
1 GYD0.74650 JMD
5 GYD3.73252 JMD
10 GYD7.46503 JMD
20 GYD14.93006 JMD
50 GYD37.32515 JMD
100 GYD74.65030 JMD
250 GYD186.62575 JMD
500 GYD373.25150 JMD
1000 GYD746.50300 JMD
2000 GYD1493.00600 JMD
5000 GYD3732.51500 JMD
10000 GYD7465.03000 JMD