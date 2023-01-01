دولار جامايكي إلى دالاسي غامبي

تحويل JMD إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
415.59 gmd

1.00000 JMD = 0.41559 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:54 UTC
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JMD إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066388.64631.437961.660130.9632518.3021
1GBP1.1534711.23005102.261.658781.915071.1110821.1127
1USD0.937850.812975183.13451.348551.55690.9033517.1641
1INR0.01128080.009779030.012028710.01622130.01872750.01086610.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Gambian Dalasi
1 JMD0.41559 GMD
5 JMD2.07797 GMD
10 JMD4.15595 GMD
20 JMD8.31190 GMD
50 JMD20.77975 GMD
100 JMD41.55950 GMD
250 JMD103.89875 GMD
500 JMD207.79750 GMD
1000 JMD415.59500 GMD
2000 JMD831.19000 GMD
5000 JMD2077.97500 GMD
10000 JMD4155.95000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / دولار جامايكي
1 GMD2.40619 JMD
5 GMD12.03095 JMD
10 GMD24.06190 JMD
20 GMD48.12380 JMD
50 GMD120.30950 JMD
100 GMD240.61900 JMD
250 GMD601.54750 JMD
500 GMD1203.09500 JMD
1000 GMD2406.19000 JMD
2000 GMD4812.38000 JMD
5000 GMD12030.95000 JMD
10000 GMD24061.90000 JMD