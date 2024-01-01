Jamaika dolarından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile JMD → GMD çevirin

1.000 jmd
432,39 gmd

1.00000 JMD = 0.43239 GMD

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.0751.538581.347250.9312519.00350.796021.3539
1 JPY0.0066633310.01025210.008977180.006205010.1266270.005304150.00902149
1 AUD0.6499597.541210.8756450.60525212.35130.5173730.879967
1 SGD0.742253111.3941.1420210.69120714.10540.5908481.00494

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Jamaika dolarından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Gambiya Dalaşı
1 JMD0.43239 GMD
5 JMD2.16196 GMD
10 JMD4.32392 GMD
20 JMD8.64784 GMD
50 JMD21.61960 GMD
100 JMD43.23920 GMD
250 JMD108.09800 GMD
500 JMD216.19600 GMD
1000 JMD432.39200 GMD
2000 JMD864.78400 GMD
5000 JMD2161.96000 GMD
10000 JMD4323.92000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Jamaika Doları
1 GMD2.31272 JMD
5 GMD11.56360 JMD
10 GMD23.12720 JMD
20 GMD46.25440 JMD
50 GMD115.63600 JMD
100 GMD231.27200 JMD
250 GMD578.18000 JMD
500 GMD1156.36000 JMD
1000 GMD2312.72000 JMD
2000 GMD4625.44000 JMD
5000 GMD11563.60000 JMD
10000 GMD23127.20000 JMD