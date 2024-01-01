10 Gambiya dalaşından Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile GMD → JMD çevirin

10 gmd
23,04 jmd

1.00000 GMD = 2.30438 JMD

03:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552951.07689.32771.450931.651830.94824518.3483
1 GBP1.1691911.25805104.4411.696421.93131.1086821.4526
1 USD0.929350.794881183.01831.348451.535160.8812517.0523
1 INR0.01119470.009574770.012045510.01624280.01849180.01061510.205404

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Gambiya dalaşından Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Jamaika Doları
1 GMD2.30438 JMD
5 GMD11.52190 JMD
10 GMD23.04380 JMD
20 GMD46.08760 JMD
50 GMD115.21900 JMD
100 GMD230.43800 JMD
250 GMD576.09500 JMD
500 GMD1152.19000 JMD
1000 GMD2304.38000 JMD
2000 GMD4608.76000 JMD
5000 GMD11521.90000 JMD
10000 GMD23043.80000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Gambiya Dalaşı
1 JMD0.43396 GMD
5 JMD2.16979 GMD
10 JMD4.33957 GMD
20 JMD8.67914 GMD
50 JMD21.69785 GMD
100 JMD43.39570 GMD
250 JMD108.48925 GMD
500 JMD216.97850 GMD
1000 JMD433.95700 GMD
2000 JMD867.91400 GMD
5000 JMD2169.78500 GMD
10000 JMD4339.57000 GMD