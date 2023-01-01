جنيه جيرزي إلى أرياري مدغشقري

تحويل JEP إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
٥٬٧٣٤٬٢٤٠ mga

1.00000 JEP = 5734.24000 MGA

Mid-market exchange rate at 21:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095791.31021.491851.658390.964718.8279
1 GBP1.152611.26295105.2481.719571.911531.1119221.7018
1 USD0.912650.791797183.3351.361551.513550.8804517.1834
1 INR0.01095170.009501370.011999810.01633830.01816220.01056520.206197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / أرياري مدغشقر
1 JEP5734.24000 MGA
5 JEP28671.20000 MGA
10 JEP57342.40000 MGA
20 JEP114684.80000 MGA
50 JEP286712.00000 MGA
100 JEP573424.00000 MGA
250 JEP1433560.00000 MGA
500 JEP2867120.00000 MGA
1000 JEP5734240.00000 MGA
2000 JEP11468480.00000 MGA
5000 JEP28671200.00000 MGA
10000 JEP57342400.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / جنيه جيرسي
1 MGA0.00017 JEP
5 MGA0.00087 JEP
10 MGA0.00174 JEP
20 MGA0.00349 JEP
50 MGA0.00872 JEP
100 MGA0.01744 JEP
250 MGA0.04360 JEP
500 MGA0.08720 JEP
1000 MGA0.17439 JEP
2000 MGA0.34878 JEP
5000 MGA0.87196 JEP
10000 MGA1.74391 JEP