Jersey poundundan Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile JEP → MGA çevirin

1.000 jep
5.693.580 mga

1.00000 JEP = 5693.58000 MGA

07:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854841.073389.10181.453571.653270.94904518.3296
1 GBP1.1698111.25555104.2321.700391.9341.110221.442
1 USD0.93170.796464183.01671.35431.540360.8842517.0778
1 INR0.01122310.009594020.012045810.01631360.01855480.01065150.205715

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Jersey poundundan Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Madagaskar Ariarisi
1 JEP5693.58000 MGA
5 JEP28467.90000 MGA
10 JEP56935.80000 MGA
20 JEP113871.60000 MGA
50 JEP284679.00000 MGA
100 JEP569358.00000 MGA
250 JEP1423395.00000 MGA
500 JEP2846790.00000 MGA
1000 JEP5693580.00000 MGA
2000 JEP11387160.00000 MGA
5000 JEP28467900.00000 MGA
10000 JEP56935800.00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Jersey poundu
1 MGA0.00018 JEP
5 MGA0.00088 JEP
10 MGA0.00176 JEP
20 MGA0.00351 JEP
50 MGA0.00878 JEP
100 MGA0.01756 JEP
250 MGA0.04391 JEP
500 MGA0.08782 JEP
1000 MGA0.17564 JEP
2000 MGA0.35127 JEP
5000 MGA0.87818 JEP
10000 MGA1.75636 JEP