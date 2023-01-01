كرونة آيسلندية إلى كيات ميانماري

تحويل ISK إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
15406.10 mmk

1.00000 ISK = 15.40610 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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ISK إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.61311.437741.659760.962718.2923
1GBP1.1535411.22955102.2181.658481.914591.1105121.1008
1USD0.93820.813306183.13451.348851.557150.903217.1614
1INR0.0112850.009783010.012028710.01622490.01873050.01086430.206429

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Myanma Kyat
1 ISK15.40610 MMK
5 ISK77.03050 MMK
10 ISK154.06100 MMK
20 ISK308.12200 MMK
50 ISK770.30500 MMK
100 ISK1540.61000 MMK
250 ISK3851.52500 MMK
500 ISK7703.05000 MMK
1000 ISK15406.10000 MMK
2000 ISK30812.20000 MMK
5000 ISK77030.50000 MMK
10000 ISK154061.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Icelandic Króna
1 MMK0.06491 ISK
5 MMK0.32455 ISK
10 MMK0.64909 ISK
20 MMK1.29819 ISK
50 MMK3.24547 ISK
100 MMK6.49095 ISK
250 MMK16.22737 ISK
500 MMK32.45475 ISK
1000 MMK64.90950 ISK
2000 MMK129.81900 ISK
5000 MMK324.54750 ISK
10000 MMK649.09500 ISK