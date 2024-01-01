10 روبية هندية إلى أرياري مدغشقري

تحويل INR إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

10 inr
538 mga

₹1.000 INR = Ar53.82 MGA

Mid-market exchange rate at 06:15
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.505279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6830.5771.1204.0250.989
1 EUR1.071.46513.930.8461.611298.8861.449
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / أرياري مدغشقر
1 INR٥٣٫٨٢٠٠٠ MGA
5 INR٢٦٩٫١٠٠٠٠ MGA
10 INR٥٣٨٫٢٠٠٠٠ MGA
20 INR١٬٠٧٦٫٤٠٠٠٠ MGA
50 INR٢٬٦٩١٫٠٠٠٠٠ MGA
100 INR٥٬٣٨٢٫٠٠٠٠٠ MGA
250 INR١٣٬٤٥٥٫٠٠٠٠٠ MGA
300 INR١٦٬١٤٦٫٠٠٠٠٠ MGA
500 INR٢٦٬٩١٠٫٠٠٠٠٠ MGA
600 INR٣٢٬٢٩٢٫٠٠٠٠٠ MGA
1000 INR٥٣٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ MGA
2000 INR١٠٧٬٦٤٠٫٠٠٠٠٠ MGA
5000 INR٢٦٩٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
10000 INR٥٣٨٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
25000 INR١٬٣٤٥٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
50000 INR٢٬٦٩١٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
100000 INR٥٬٣٨٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
1000000 INR٥٣٬٨٢٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
1000000000 INR٥٣٬٨٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الروبية الهندية
1 MGA٠٫٠١٨٥٨ INR
5 MGA٠٫٠٩٢٩٠ INR
10 MGA٠٫١٨٥٨١ INR
20 MGA٠٫٣٧١٦١ INR
50 MGA٠٫٩٢٩٠٣ INR
100 MGA١٫٨٥٨٠٥ INR
250 MGA٤٫٦٤٥١٣ INR
500 MGA٩٫٢٩٠٢٥ INR
1000 MGA١٨٫٥٨٠٥٠ INR
2000 MGA٣٧٫١٦١٠٠ INR
5000 MGA٩٢٫٩٠٢٥٠ INR
10000 MGA١٨٥٫٨٠٥٠٠ INR