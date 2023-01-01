جنيه مانكس إلى ريال قطري

تحويل IMP إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ imp
٤٬٦٠٦٫٢٠ qar

1.00000 IMP = 4.60620 QAR

Mid-market exchange rate at 20:48
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095691.30181.492151.658240.964518.8212
1 GBP1.152611.26285105.241.719941.911381.1116921.6944
1 USD0.912750.79186183.3351.361951.513550.880317.1789
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01634310.01816220.01056340.206143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / الريال القطري
1 IMP4.60620 QAR
5 IMP23.03100 QAR
10 IMP46.06200 QAR
20 IMP92.12400 QAR
50 IMP230.31000 QAR
100 IMP460.62000 QAR
250 IMP1151.55000 QAR
500 IMP2303.10000 QAR
1000 IMP4606.20000 QAR
2000 IMP9212.40000 QAR
5000 IMP23031.00000 QAR
10000 IMP46062.00000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / جنيه جزيرة مان
1 QAR0.21710 IMP
5 QAR1.08549 IMP
10 QAR2.17099 IMP
20 QAR4.34198 IMP
50 QAR10.85495 IMP
100 QAR21.70990 IMP
250 QAR54.27475 IMP
500 QAR108.54950 IMP
1000 QAR217.09900 IMP
2000 QAR434.19800 IMP
5000 QAR1085.49500 IMP
10000 QAR2170.99000 IMP