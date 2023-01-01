غورد هايتي إلى كرونة آيسلندية

تحويل HTG إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ htg
١٬٠١١٫٩٣ isk

1.00000 HTG = 1.01193 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:13 UTC
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HTG إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064488.50331.438161.660790.963918.3315
1GBP1.15311.2272102.041.658131.914811.1113821.1353
1USD0.93950.814863183.14851.351151.560310.905617.2224
1INR0.0112990.009800090.012026710.01624980.01876530.01089140.207128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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HTG إلى ZAR

HTG إلى CAD

HTG إلى GBP

HTG إلى INR

HTG إلى EUR

HTG إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / Icelandic Króna
1 HTG1.01193 ISK
5 HTG5.05965 ISK
10 HTG10.11930 ISK
20 HTG20.23860 ISK
50 HTG50.59650 ISK
100 HTG101.19300 ISK
250 HTG252.98250 ISK
500 HTG505.96500 ISK
1000 HTG1011.93000 ISK
2000 HTG2023.86000 ISK
5000 HTG5059.65000 ISK
10000 HTG10119.30000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Haiti Gourde
1 ISK0.98821 HTG
5 ISK4.94103 HTG
10 ISK9.88206 HTG
20 ISK19.76412 HTG
50 ISK49.41030 HTG
100 ISK98.82060 HTG
250 ISK247.05150 HTG
500 ISK494.10300 HTG
1000 ISK988.20600 HTG
2000 ISK1976.41200 HTG
5000 ISK4941.03000 HTG
10000 ISK9882.06000 HTG