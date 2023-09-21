كونا كرواتية إلى سول بيروفي

تحويل HRK إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
528.37 pen

1.00000 HRK = 0.52837 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:0 UTC
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HRK إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.064388.49811.438671.663750.964318.3528
1GBP1.1519411.2259101.9351.657111.916371.1108221.1394
1USD0.939650.815727183.15151.351751.563230.90617.244
1INR0.01129970.009810130.012026210.01625650.01879980.01089580.207381

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Peruvian Nuevo Sol
1 HRK0.52837 PEN
5 HRK2.64184 PEN
10 HRK5.28368 PEN
20 HRK10.56736 PEN
50 HRK26.41840 PEN
100 HRK52.83680 PEN
250 HRK132.09200 PEN
500 HRK264.18400 PEN
1000 HRK528.36800 PEN
2000 HRK1056.73600 PEN
5000 HRK2641.84000 PEN
10000 HRK5283.68000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Croatian Kuna
1 PEN1.89262 HRK
5 PEN9.46310 HRK
10 PEN18.92620 HRK
20 PEN37.85240 HRK
50 PEN94.63100 HRK
100 PEN189.26200 HRK
250 PEN473.15500 HRK
500 PEN946.31000 HRK
1000 PEN1892.62000 HRK
2000 PEN3785.24000 HRK
5000 PEN9463.10000 HRK
10000 PEN18926.20000 HRK